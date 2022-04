Vlachodimos: «É difícil quando os rapazes falham as oportunidades de golo e tu não podes ajudar»

A reportagem levada a cabo com Odysseas Vlachodimos acontece no dia em que o Benfica perde em casa com o Gil Vicente (1-2) para o campeonato. O guardião das águias mostra-se frustrado e revela o que pensam muitos futebolistas que abraçaram a posição de guarda-redes.

"É um dia difícil de colocar em palavras porque não fomos capazes de controlar o jogo. Como guarda-redes, tenta-se acelerar o jogo, pra iniciar um contra-ataque, por exemplo. É uma forma de influenciar o jogo desde trás. O teu trabalho não é marcar golos mas sim evitá-los. É difícil quando os rapazes falham as oportunidades de golo e tu não os podes ajudar. É irritante mas o que se pode fazer é torcer por eles. É o mesmo quando eles marcam golos e comemora-se com eles. Quando eles marcam, tu sofres juntamente com eles. Podes estar zangado ou feliz, no mesmo dia ou talvez no seguinte mas precisas de te concentrar totalmente no jogo seguinte", afirmou em declarações numa reportagem ao canal 'Ausherzspiel'.O internacional grego, de 27 anos, não se arrepende das escolhas tomadas até agora. "Agora olho para trás na minha carreira e sei que dei os passos certos. Talvez tenha demorado um pouco mais com os desvios na Grécia e agora estou a dar o máximo de mim no Benfica", reforçou.Vlachodimos sentiu desde 2018, altura em que chegou à Luz, que estava num "clube enorme". "Tudo está bem organizado e senti isso na minha apresentação. Depois, é tão fácil para te integrares na equipa. O que me foi dito, especialmente pelos jogadores que estão no clube há mais tempo, foi que era importante que os novos se integrassem rapidamente. Ajudaram-me desde início. Faz-nos sentir imediatamente em casa", deu conta o guardião de 1,88 metros que gosta de "tudo em Portugal".A relação de Vlachodimos com a família é frontal e aberta. O futebol é tema habitual. "A minha família ajuda-me a lidar com a pressão. Falo muito abertamente sobre os jogos com a minha família. Quando se está em casa deixa-se tudo para trás. Tenta-se apenas passar tempo com ela e desligar a mente, para viver uma vida normal", reiterou 'Ody', que abordou também o facto de se ter tornado futebolista e o que isso acarreta."Tens de te privar de muitas coisas. Estás longe da família e é claro que não podes esquecer que transformaste o teu hobby na tua profissão. No final de contas, é fantástico jogar futebol. Mas há muito mais do que duas horas de treino por dia. Temos de trabalhar o nosso corpo durante vários anos e estar em forma em tudo", vincou ainda.