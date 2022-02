Vlachodimos em destaque na Liga dos Campeões

O guarda-redes Vlachodimos está a efetuar boas exibições na Liga dos Campeões e surge em destaque na estatística acumulada da competição. Após o desafio da 1ª mão dos oitavos-de-final, frente aos holandeses do Ajax, o internacional grego surge no segundo lugar do ranking de guardiões com mais defesas, contabilizando 29 (tantas quantas Athanasiadis, do Sheriff, que já saiu da prova e foi eliminado da Liga Europa pelo Sp. Braga). Melhor do que Vlachodimos surge apenas Courtois (Real Madrid), que já fez 31 defesas.

O lote dos cinco melhores é completo por Mignolet (Club Brugge/28) e Rulli (Villarreal/22). Refira-se que Diogo Costa (FC Porto) acumulou 18 defesas, repartindo o 10º lugar com Trubin (Shakhtar Donetsk) e Casteels (Wolfsburgo).