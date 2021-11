Vlachodimos: «Espero que o Seferovic marque no próximo jogo»

Vlachodimos lamentou que o Benfica não tenha saído de Camp Nou com a vitória, mas admitiu que o empate é "um resultado satisfatório". "Sabíamos que iria ser um jogo difícil. As duas equipas tiveram boas oportunidades para marcar", afirmou o guarda-redes grego, aos microfones da Eleven.Sobre o lance de Seferovic, Vlachodimos disse que tinha "alguns jogadores à frente". "Não tive uma visão clara. Vi o passe para ele. Esperei que ele marcasse. Como equipa, fizemos um jogo muito bom. Espero que o Seferovic marque no próximo jogo", explicou, abordando ainda as contas do grupo."Precisamos de ganhar em casa frente ao Dínamo. Vai ser um jogo difícil. A qualificação não está nas nossas mãos porque o Barcelona joga com o Bayern. Jogamos em casa e o objetivo é ganhar. Veremos o que acontece", rematou Vlachodimos.