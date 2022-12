Vlachodimos feliz na Luz: «Jogamos um futebol agressivo e corajoso»

Vlachodimos foi eleito o melhor guarda-redes de setembro da Liga Bwin - batendo a concorrência de Diogo Costa (FC Porto) e Ricardo Batista (Casa Pia) - e, em conversa com a Liga Portugal, agradeceu o prémio e deixou rasgados elogios a Roger Schmidt, frisando que o treinador alemão mudou a mentalidade do plantel do Benfica.

"Em primeiro lugar, quero agradecer às pessoas que votaram em mim. É bom ganhar um troféu assim, mas acho que é um esforço de toda a equipa. O coletivo ajuda-te a conquistar estes prémios. Se a equipa estiver bem, um jogador também está melhor", começou por referir o grego, de 28 anos, antes de abordar a importância de Schmidt na estrutura das águias.

"Todos os jogadores têm uma relação muito boa com ele. O que gosto, e aquilo que vejo, é que se preocupa com a opinião da equipa. Existe sempre uma boa comunicação e relação. Acho que jogamos um futebol agressivo e corajoso. Em pouco tempo, Schmidt ajudou a equipa a acreditar em si e na qualidade de cada jogador, mudou a nossa forma de pensar. É uma mistura de mentalidade alemã com portuguesa, ligam muito bem", explicou o guarda-redes, que destaca a qualidade da Liga Bwin. "As equipas gostam de jogar futebol desde trás e aparecem jogadores muito talentosos. Vejo que em Portugal toda a gente adora futebol. É algo que se vê logo nos miúdos e é por isso que têm tanto sucesso", afirmou Vlachodimos.

A puxar por Portugal

Questionado acerca das possibilidades de Portugal no Mundial’2022, Vlachodimos referiu que espera que a Seleção Nacional "chegue muito longe" no Qatar, competição para a qual a Grécia não se conseguiu apurar (ficou atrás da Espanha e da Suécia no Grupo B).

"Acho interessante, tudo pode acontecer no Mundial pois mesmo as equipas favoritas podem perder. Vi quase todos os jogos e espero que Portugal chegue muito longe. Desejo-lhes o melhor, assim como desejo o melhor aos jogadores do Benfica. Que tenham sucesso e não se lesionem", rematou Vlachodimos, titular indiscutível na baliza dos encarnados.



"A Allianz Cup é importante"



O Benfica defronta o Moreirense no dia 17 para definir qual das equipas passa à final four da Allianz Cup. "Queremos ganhar todos os jogos e vamos tentar manter o nível o mais alto possível. A Allianz Cup também é muito importante para nós. Vamos dar o nosso melhor e esperamos levantar o troféu no fim", frisou Vlachodimos, que nunca venceu a competição. Já sobre a Champions, que volta em fevereiro com o duplo embate com o Brugge, o guardião recorda os dois empates (1-1) com o Paris Saint-Germain. "Estivemos a perder duas vezes e recuperámos, o que demonstra a qualidade que temos na equipa", referiu, admitindo que foi um dos jogos em que esteve "mais focado".



"Ambiente na Luz dá calafrios"



A cumprir a quinta temporada no Benfica, Vlachodimos já arrisca dizer umas palavras em português. "Dá calafrios jogar na Luz com casa cheia. É muito bom para os jogadores, o ambiente no nosso estádio é top. Gosto muito e ajuda-nos a manter o foco", afirmou o internacional grego que nasceu na Alemanha. A entrevista da Liga TV decorreu dentro de um automóvel a atravessar a Ponte 25 de Abril e num elétrico pelas ruas da capital, dois elementos presentes nas camisolas dos encarnados nesta época. "O ambiente na nossa equipa vê-se dentro do balneário, mas também fora de campo, onde acabamos por fazer muitas coisas juntos. O clima é fantástico", frisou.