Vlachodimos ganha força para render Schmeichel no Leicester

Odysseas Vlachodimos pode estar mais próximo de rumar ao Leicester, visto que, segundo avançou ontem o 'L'Equipe', o atual guardião titular do clube inglês, Kasper Schmeichel, já chegou a um acordo para reforçar os franceses do Nice.

Como o nosso jornal deu conta na edição de ontem, o Leicester vê o internacional grego, de 28 anos, como um forte candidato a substituir Kasper, filho do lendário Peter Schmeichel. A SAD encarnada aceita negociar o passe de Vlachodimos, de 28 anos, por valores compreendidos entre os 15 e os 20 milhões de euros. Leno também está na lista do clube inglês. No entanto, Fulham adiantou-se na corrida ao guarda-redes do Arsenal.