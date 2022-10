Vlachodimos: «Mostrámos que podemos estar ao mesmo nível das equipas de topo»

Titular na baliza do Benfica, Odysseas Vlachodimos destacou-se com algumas boas defesas que ajudaram a travar um ataque de respeito, com Messi, Neymar e Mbappé. O argentino ainda lhe marcou, mas no final o grego saiu com balanço positivo do empate a um diante do Paris SG "Acho que foi um jogo muito bom. Acho que quem viu o jogo aproveitou. Merecemos o resultado. Foi um jogo aberto, difícil, mas mostrámos que podemos estar ao mesmo nível do que as equipas de topo. Vamos lutar em todos os jogos e continuar", garantiu o guardião, à ELEVEN.Na partida desta noite, Vlachodimos evidenciou-se com uma bela parada a Mbappé, mas este opta por atribuir o mérito ao coletivo. "Tentei dar o meu melhor, defender os remates mas tenho de dizer que a equipa defendeu muito bem, pressionámos muito. A diferença este aí."A fechar, o guardião confessa que é bom para a luta pelo apuramento acabar a primeira volta com 7 pontos. "É muito bom termos sete pontos. Olhar em frente".