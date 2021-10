Vlachodimos: «Não se discute a qualidade do Bayern, mas já vencemos o Barcelona...»

Odysseas Vlachodimos fez a antevisão ao jogo desta quarta-feira (20H00) da 3.ª jornada da Liga dos Campeões frente ao Bayern. O guarda-redes do Benfica, que nasceu na Alemanha, mas que se naturalizou grego e que deverá ser titular esta noite, reconheceu a "grandeza" dos bávaros, mas garante que o Benfica está "em boa posição" na prova.





"Em termos desportivos, não podemos discutir a qualidade do Bayern. Conhecemos bem os seus pontos fortes. Robert Lewandowski está em excelente forma e até pode ganhar a Bola de Ouro. Mas já tivemos uma grande vitória contra o Barcelona (3-0). Com quatro pontos, estamos numa boa posição", começou por dizer ao 'Stuttgarter Zeitung'.Questionado acerca do momento que vive nas águias, Vlachodimos frisa estar "no caminho certo". "Tenho as pessoas certas a trabalhar comigo, seja no treino de guarda-redes, na sala de musculação ou no acompanhamento dos jogos. Detalhes que não se veem de fora, mas que me fazem mais forte. O meu objetivo ainda é melhorar, porque ainda não alcancei todo o meu potencial. Tenho contrato com o Benfica até 2024, é muito tempo", rematou.