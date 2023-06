Vlachodimos: «No verão do ano passado estive perto de deixar o Benfica»

Depois de uma época bem sucedida no Benfica, Vlachodimos renovou contrato até 2027. O guarda-redes grego, que não escondeu numa entrevista ao site 'Transfermakt' a admiração pela Premier League, admitiu que no verão do ano passado teve propostas para deixar a Luz. Mas sente-se bem em Lisboa, por isso decidiu prolongar o contrato."Eu e a minha família sentimo-nos muito bem aqui, em Lisboa. O Benfica é um clube de topo, tudo é muito familiar aqui. Só nos podemos sentir bem. A época, com o campeonato e o resto que alcançámos ao longo da temporada, confirmou isso mesmo", referiu, sem antever quanto tempo vai ficar em Lisboa: "Digo sempre que o futebol é um negócio do dia-a-dia e que nunca se sabe o que o futuro nos reserva. Sempre foi um sonho de infância estar numa das principais ligas. Mas, como já disse, estou numa equipa de topo e sinto-me bem aqui."O guarda-redes não esconde o apelo por Inglaterra - "penso que a Premier League é extremamente atrativa para todos os futebolistas" -, isto embora nos últimos anos tenha tido propostas de outros campeonatos, como a Bundesliga. Quando questionado se nos últimos anos esteve perto de sair do Benfica, o jogador não fugiu à pergunta: "Sim, estive. Por exemplo, no verão passado. Mas, como futebolista, temos de lidar com as coisas que podemos realmente influenciar. Há muitos aspetos relacionados com uma transferência. Na verdade, não nos preocupamos com isso e concentramo-nos na nossa missão. E se acontece alguma coisa, normalmente descobre-se relativamente tarde."