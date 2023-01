Vlachodimos: «Schmidt é um grande homem, tive logo a sensação que nos conhecíamos há muito tempo»

Odysseas Vlachodimos está rendido a Roger Schmidt. O internacional grego nascido na Alemanha vê o treinador do Benfica como um dos principais responsáveis pelo bom momento da equipa na temporada."Ele é um grande homem que fala com toda a gentge. Tive logo a sensação de que nos conhecíamos há muito tempo. Existe uma grande relação entre nós, os jogadores, e ele", vincou o guarda-redes das águias em entrevista ao portal 'Tz'. "Acho que o treinador trouxe um espírito muito bom para o balneário e o estilo de jogo também nos apraz. A equipa é uma grande família, lutamos uns pelos outros e também estamos muito juntos fora de campo", acrescentou.Vlachodimos, habitual titular da baliza dos encarnados aos 28 anos, não traçou qualquer meta na Liga dos Campeões, prova onde o Benfica vai defrontar o Club Brugge nos oitavos-de-final. "Até onde podemos ir? Espero o máximo possível. Claro, tudo pode acontecer na Liga dos Campeões", apontou o camisola 99 da equipa da Luz, confirmando que a oficialização da renovação estará para breve "Estamos a conversar, sim. Tudo o resto vai aparecer", referiu 'Ody', que se mostrou feliz por ver o nome associado ao Bayern Munique. "O Bayern é um grande clube. Estar associado a um clube como este é uma honra e reflete um pouco das minhas conquistas nos últimos anos. Mas isso é tudo especulação. Eu não lido com isso e concentro-me no aqui e agora", atirou Vlachodimos, que até assumiu que se vê a terminar a carreira na Luz."Sim, sinto-me bem no clube. E, no entanto, é algo que ainda está muito longe. O futebol é um negócio diário, muitas vezes não sabes o que o amanhã trará...", reiterou.