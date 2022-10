Vlachodimos: «Sempre me senti confortável aqui»

Vlachodimos fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com a Juventus, tendo também sido questionado sobre a renovação do contrato com o Benfica."A Juventus é uma equipa experiente, tem muitos jogadores de qualidade. Vamos tentar dar o nosso melhor. Estamos numa situação muito boa e vamos para o jogo para ganhar, como em todos os outros", disse o guarda-redes."É sempre bom ganhar o clássico e estamos contentes com isso, mas agora estamos focados na Juventus. Estamos em boa forma. Já o mostrámos mas respeitamos o adversário, sabemos da sua qualidade", continuou.Vlachodimos acredita que o Benfica tem condições de passar à fase de grupos.Questionado sobre a renovação com o Benfica respondeu: "Sempre me senti confortável aqui. Sou muito feliz aqui. Tenho contrato e veremos o que traz o futuro".