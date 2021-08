Vlachodimos: «Tento fazer o meu melhor como qualquer jogador»

Eleito o homem do jogo, Vlachodimos mostrou-se confiante na qualificação para a fase de grupos. "Foi um jogo duro, estivemos muito bem na primeira parte e marcámos dois golos. Fizemos o nosso jogo e seguimos o plano. Assistiu-se a um encontro com duas equipas muito boas a jogarem uma contra a outra, e demos o primeiro passo. Vai haver uma segunda partida e estamos desejosos de jogá-la", afirmou à Eleven onde também abordou a sua exibição: "Eu tento fazer o meu melhor como qualquer jogador, toda a gente deu o seu melhor, e conseguimos atacar e defender como uma equipa. Agora temos jogo no sábado e vamos prepará-lo primeiro, só vamos começar a pensar no segundo jogo com o PSV já na próxima semana".