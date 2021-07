Vladimir Vieira é reforço do Benfica para as próximas três temporadas. O lateral-esquerdo, de origem guineense, começou a passagem pelo futebol português ao serviço do Ponte Frielas, de onde acabou por ser transferido para o Belenenses. Agora, vai rumar ao clube da Luz, que ganhou a corrida ao jogador que também estava na agenda do FC Porto e Sporting.





Visto como um reforço de futuro, para já o jovem de 16 anos irá atuar nos escalões de formação das águias.