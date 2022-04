«Voltaremos mais fortes»: jogadores do Benfica "orgulhosos" com empate frente ao Liverpool

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alguns jogadores do Benfica já reagiram, nas redes sociais, ao empate desta quarta-feira em Anfield frente ao Liverpool (3-3) , que ditou a eliminação das águias nos 'quartos' da Liga dos Campeões."Sport Lisboa e Benfica!""Acabou a nossa caminhada na Liga dos Campeões. Saímos de Anfield com a cabeça levantada depois de um grande jogo. Obrigado benfiquistas pelo apoio incondicional! Na próxima época voltaremos mais fortes"."Liga dos Campeões 2021/22. Parabéns a todos pela caminhada que fizemos"."Obrigado a todos os benfiquistas pelo apoio!"."Infelizmente não passámos à próxima fase, mas estou orgulhoso da equipa e do apoio incrível de todos os adeptos"."Caímos de pé, infelizmente não conseguimos avançar. Fica o sentimento de orgulho pela entrega até ao fim. Cabeça erguida sempre".













