«Vou abrir uma nova página»: turcos revelam palavras de Seferovic que convenceram Galatasaray

Seferovic já rumou à Turquia onde vai ser reforço do Galatasaray, e esta quarta-feira a imprensa desse país dá conta das palavras que o avançado suíço disse durante as negociações e que convenceram os responsáveis do seu novo clube."Não estou lesionado. Vou abrir uma nova página na minha carreira e vou mostrar-vos isso nos jogos com os golos que vou marcar!", referiu o ponta-de-lança, segundo o jornal 'Sözcü'.Tal comojá adiantou, o internacional suíço, de 30 anos, sai do Benfica por empréstimo, mas há uma cláusula de compra obrigatória em cima da mesa no final da época consoante um número mínimo de jogos efetuados pelo avançado. Ao que foi possível apurar, o valor está entre os 2,5 M€ e os 3,5 M€.