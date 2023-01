«Vou recordar-te para toda a minha vida»: Enzo Fernández relembra conquista do Mundial'2022

Te soñé siempre,ya 1 mes y te voy a recordar toda la vida ….. gracias dios gracias argentina pic.twitter.com/c7v2JEP6hb — Enzo Fernández (@Enzo13Fernandez) January 18, 2023

Foi há exatamente um mês que a Argentina conquistou o Mundial de futebol de 2022, no Estádio Lusail, no Qatar, após derrotar (3-3, 4-2 pen.) a França nos penáltis. Enzo Fernández, médio-centro do Benfica, foi uma das principais revelações da competição, chegando mesmo a ser nomeado Melhor Jogador Jovem do Mundial'2022 e não deixou passar em branco a data."Sempre sonhei contigo. Foi há um mês mas vou recordar-te para toda a minha vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Argentina", escreveu o internacional pela albiceleste nas redes sociais na legenda de uma publicação onde mostra duas fotos: uma do passado dia 18 de dezembro, com o título mundial na mão, e outra quando era criança, com um protótipo.