Waldschmidt lembra calendário no Benfica: «Eram semanas à inglesa: jogar, recuperar e viajar»

Luca Waldschmidt voltou esta quinta-feira a abordar a sua saída do Benfica, numa entrevista à revista 'Kicker' na qual explica por que razão deixou as águias para rumar ao Wolfsburgo, numa transferência que se fez por 12 milhões de euros. O médio ofensivo, de 25 anos, reafirma que a opção foi meramente desportiva, por querer voltar a 'casa', mas assume que o calendário super preenchido também pesou na sua decisão.





"As razões foram principalmente desportivas. Queria mesmo voltar à Bundesliga, jogar neste palco. Obviamente que não foi fácil em Portugal - um novo país, estar longe da família e dos amigos. O coronavírus tornou tudo ainda mais difícil. Mal tive tempo para conhecer aquela bela cidade. Viajámos muito com o Benfica e entre agosto e fevereiro tivemos sempre semanas à inglesa, sem pausa de inverno. Tudo o que fazia era jogar, recuperar e viajar", lembrou o alemão.Apesar de tudo, Waldschmidt assume ter aprendido bastante em Lisboa. "Foi uma nova experiência aprender uma nova língua num novo país. Assim já te podes colocar na posição daqueles que chegam à Alemanha e não falam a língua. Tenho a certeza que cresci lá e me desenvolvi, tanto como pessoa como fisicamente", frisou o dianteiro, que a finalizar assume o desejo de se fixar no Wolfsburgo, pois não tenciona "mudar de clube a cada ano".