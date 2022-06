Waldschmidt recorda passagem pelo Benfica: «O ano em Portugal foi bom mas prefiro a Bundesliga»

"Tentei aprender português e a cultura também."



Falando em português, o alemão Luca #Waldschmidt nos contou um pouco de como foi sua passagem em Lisboa!



Luca Waldschmidt recordou a época 2020/21 em que passou pelo Benfica e, em português, mostrou que consegue falar a língua de Camões de forma quase fluente."Estou feliz por voltar à Bundesliga. O meu ano em Portugal foi bom, mas prefiro a Bundesliga", começou por referir o jogador alemão no programa 'Na toca dos lobos'."Tentei aprender português e a cultura também. O ano foi difícil por causa da Covid-19, mas foi um ano muito especial para mim", revelou o extremo, de 26 anos, que se adaptou bem ao Wolfsburgo no regresso ao país-natal."[Adaptação] foi fácil para mim, porque já conhecia alguns companheiros e todos me acolheram bem. Foi um pouco mais fácil do que em Lisboa", contou Waldschmidt que assumiu ainda querer "voltar à seleção".