Weigl: «3-0 é um resultado top para nós»

Julian Weigl sublinhou a boa exibição do Benfica e o plano de jogo delineado pela equipa técnica, depois do triunfo sobre o Barcelona, o qual diz ser um "resultado top".





"Penso que o nosso plano funcionou muito bem. Claro que o Barcelona trocou muito bem a bola, são fortes nisso, são sempre perigosos, mas com esta atmosfera no estádio, a puxar por nós... Penso que o 3-0 é um resultado top para nós, estamos muitos felizes por o conseguirmos frente a um grande clube", começou por referir."Penso que não, têm jogadores com muita experiência. Mas quando há barulho, como houve hoje quando marcámos, a outra equipa sente pressão. E o Barcelona sentiu que os adeptos estavam connosco. Estamos muito satisfeitos por termos os nossos adeptos connosco.""É um momento muito bom. Estamos muito bem no campeonato e começámos bem na Liga dos Campeões. Estou feliz pelo momento que estou a viver, mas é apenas o início da época e tenho de continuar para manter este nível. Estou muito feliz pelo carinho que recebemos dos adeptos.""Como disse, foram só dois jogos. O Barcelona tem muita qualidade. Temos de pensar jogo a jogo. Neste momento estamos bem, queremos jogar o próximo jogo e fechar este período antes da paragem para as seleções com uma vitória", vincou, antes de apontar quem foi o melhor em campo: "Os adeptos."