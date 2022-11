Weigl "anseia por continuar" no Borussia Mönchengladbach

Julian Weigl tem contrato com o Borussia Mönchengladbach apenas até ao final da temporada, estando cedido pelo Benfica, mas a vontade do médio é continuar ligado ao emblema da Bundesliga."Sou alguém que, basicamente, anseia por continuar [no Borussia Mönchengladbach] e não quer jogar num clube um ano e noutro no ano seguinte. Então, tomei uma decisão muito consciente de fazer esta mudança. Rapidamente pensei que me sentiria em casa aqui e claro que também poderia imaginar-me a ficar mais tempo. Caso contrário, eu não estaria aqui agora. Veremos o que acontece. Além disso, não sou eu quem decide isso também", deixou claro em entrevista à revista 'FohlenEcho', da formação que figura no oitavo posto do campeonato alemão.O médio, de 27 anos, garantiu sentir-se em casa na equipa pela qual conta 12 jogos oficiais em 2022/23."Na verdade, eu disse isso logo após minha primeira semana aqui. Nunca senti como se estivesse cá apenas por alguns dias. Adaptei-me à equipa de forma muito rápida. O relacionamento com os companheiros de equipa aconteceu de forma aberta imediatamente. Obviamente ajudou o facto de conhecer alguns jogadores da seleção ou do Borussia Dortmund. Mas eu já sabia quando vim para cá que ia sentir alguma coisa no clube. Sempre achei o Borussia um ótimo clube. Eu ouvi muitas coisas boas de jogadores que conheço que jogavam no 'Gladbach e isso foi totalmente confirmado nos primeiros dias", frisou Weigl.Recorde-se o internacional alemão foi contratado pelas águias em janeiro de 2020 por 20 milhões de euros ao Borussia Dortmund e tem contrato até junho de 2024. A cláusula de compra do Borussia Mönchengladbach está fixada em 15 milhões de euros.