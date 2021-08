Weigl: «Ao olhar para as caras dos jogadores via-se que toda a gente acreditava»

Titular no empate diante do PSV, que permitiu às águias atingir a fase de grupos da Champions, o médio alemão Julian Weigl assumiu a importância do apuramento para a ronda seguinte e destacou o facto de todos terem lutado pelo mesmo e terem triunfado (neste caso empatado) como equipa.





"É um feito muito importante para nós. Era o primeiro objetivo da época. Era claro que queríamos estar na Champions. O Benfica é um grande clube que pertence à Champions. Foi um jogo especial. Não tivemos muita bola depois de perdermos o Lucas. Era evidente que tínhamos de lutar, mas mostrámos que ficámos juntos como equipa, todos corremos uns pelos outros. Ficámos todos juntos. É um grande feito para nós. Um clube como o Benfica merece estar na Champions", começou por apontar o alemão, à ELEVEN.Weigl explicou ainda o que mudou nas águias por terem atuado com menos um e aquilo que Jorge Jesus lhe disse. "Ele mudou um pouco o plano de jogo, especialmente com a bola. Com 10 jogadores ia ser um pouco difícil ter posse de bola como na liga portuguesa, em que dominamos os jogo. Tínhamos de mudar um pouco o jogo e disse-me para manter a posição e os jogadores perto de mim. Lutámos, demos tudo. Quando olhas para as caras dos jogadores vias que toda a gente acreditava. Não era fácil conseguir isto neste estádio, com esta atmosfera, a jogar o tempo quase todo com menos um homem. É ainda melhor assim".E quanto à fase de grupos, o médio alemão assegura trabalho para dar o melhor. "Vamos preparar-nos. Somos um clube enorme com os melhores adeptos. Vamos lá e tentar chegar o mais longe possível. Não posso dizer que vamos à final, mas o primeiro objetivo será passar a fase de grupos e mostrar o nosso futebol e o poder deste clube."Posteriormente, à TVI24, o médio repetiu o mesmo discurso. "Muito felizes, o nosso primeiro grande objetivo esta época era este e estamos contentes por consegui-lo. O Benfica é um clube que precisa de estar na champions e hoje mostrámos que demos tudo."