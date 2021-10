Weigl deixa aviso ao Bayern Munique: «Não somos uma equipa fácil de prever»

Julian Weigl avisou o Bayern Munique para as dificuldades que a equipa alemã pode passar frente ao Benfica na Liga dos Campeões. Em entrevista à revista alemã 'Kicker', o médio garantiu que as águias vão "exigir tudo do Bayern", lembrando o "ambiente no estádio" como um dos fatores a favor do clube da Luz.



"Têm de estar sempre com as antenas no ar quando nos defrontarem. O ambiente no estádio vai ser desfavorável para eles e isso vai dar-nos um empurrão. É relativamente difícil marcar golos contra nós, temos uma defesa muito boa e somos a equipa que tem maior número de golos marcados no campeonato português. Não somos fáceis de prever, conseguimos mudar rapidamente", começou por alertar.



O alemão lembrou ainda a vitória conseguida pelas águias frente ao Barcelona (3-0), frisando que "poucos esperavam" que a equipa saísse por cima, e garante estar ansioso por enfrentar uma formação que conhece bem.



"Conheço muita gente lá, estou ansioso. Há várias emoções que se juntam, e isso aumenta a minha expectativa. O Bayern continua a ser favorito, criou sempre uma equipa forte nos últimos anos, com qualidade individual e um coletivo forte".



O Benfica recebe o Bayern Munique esta quarta-feira, pelas 20H00.