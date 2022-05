Weigl diverte-se como "um miúdo" nas Maldivas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Julian Weigl (@juweigl)

De férias nas Maldivas, Julian Weigl jogou com o staff do resort onde está hospedado. O médio do Benfica partilhou, nas redes sociais, uma fotografia do convívio e deu a conhecer as sensações."Jogar com o staff fez-me sentir como um miúdo novamente! Foi exatamente para jogar futebol só por diversão que comecei [neste desporto]", sublinhou o internacional alemão, de 26 anos, contratado pelo Benfica ao Borussia Dortmund, em janeiro de 2020, a troco de 20 milhões de euros.