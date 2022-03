Weigl e a chamada à seleção alemã: «Muito orgulhoso por estar de volta»

Weigl já reagiu à chamada para representar a seleção alemã, nos particulares frente a Israel e à Holanda e não esconde que se trata de um momento de felicidade: "Muito orgulhoso por estar de volta", assinalou o médio nas redes sociais, numa publicação que mereceu a reação de alguns dos seus colegas, entre eles Lucas Veríssimo: "Gigante".Também Grimaldo comentou a publicação do companheiro de equipa para deixar um elogio a Weigl: "Mereces craque".Recorde-se que o jogador do Benfica não representava a seleção alemã desde 2017, mas o desempenho que tem apresentado no clube da Luz fez com que merecesse a chamada de Hansi Flick para estes particulares. Agora, vai tentar aproveitar esta chamada para convencer o selecionador alemão a ser convocado para o Mundial 2022, competição para a qual a Alemanha já está apurada.