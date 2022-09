Weigl e a continuidade no Borussia M'Gladbach: «O Benfica é uma terceira parte desta equação»

Julian Weigl abordou esta quinta-feira a atual campanha no Borussia Mönchengladbach, ao qual está emprestado pelo Benfica até final da época. O internacional alemão, de 27 anos, revelou ainda que não falou com Roland Virkus, diretor-desportivo do emblema germânico e que garantiu que o clube não irá exercer a cláusula de rescisão estipulada no empréstimo do médio, acerca de uma possível permanência em terras alemãs."Só realizei dois jogos aqui até ao momento. Consigo imaginar-me a ficar aqui durante algum tempo, caso contrário não teria dado este passo. Contudo, temos de esperar e ver como correm as próximas semanas e meses. Ainda não falei com o senhor [Roland] Virkus nem lhe perguntei quanto podem pagar, mas esse também não é o meu trabalho", começou por referir à 'Sky Sport' alemã."Estou a tentar evoluir o melhor que posso aqui e envolver-me na equipa. Se o ano for bem sucedido, eu posso fazer o meu trabalho e depois se verá se as duas partes estão interessadas. O Benfica é uma terceira parte desta equação. Mas como disse, está tudo ainda distante para mim, estou muito focado no agora", frisou Weigl.