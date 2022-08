Weigl e Grimaldo fazem trabalho no ginásio no último treino antes do jogo com Midtjylland

O plantel do Benfica realiza a esta altura o último treino antes do jogo de amanhã frente ao Midtjylland, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A partida terá início às 20 horas, no Estádio da Luz.Mihailo Ristic foi a novidade na sessão de trabalho. O lateral regressa após ter estado lesionado. Em sentido contrário, Roger Schmidt não pôde contar com Weigl e Grimaldo no relvado, já que os dois jogadores fazem trabalho no ginásio. João Victor e Lucas Veríssimo continua em tratamento das respetivas lesões.