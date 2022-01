Weigl e o dérbi com o Sporting: «Vamos entrar com tudo»

"Entrar com tudo": é desta forma que Weigl encara o dérbi com o Sporting de amanhã, em Leiria, da final da Allianz Cup. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o médio alemão sublinhou a "equipa forte" que o Benfica vai ter pela frente, mas sublinha os argumentos dos encarnados."Amanhã vai ser um jogo dividido e importante. É o primeiro título em dois anos. Vamos entrar com tudo.""Já tive várias alterações de treinadores ao longo da carreira. Faz parte do futebol, cada um traz as suas ideias. Ainda nos estamos a adaptar ao estilo de jogo e para mim não é nada de novo"Tento sempre dar o meu melhor, mas acho que o 4x3x3 é o sistema ideal para mim. Darei sempre o meu melhor, de qualquer forma""Estamos a analisar, têm um meio campo forte mas também uma equipa forte.Têm jogdaores fortes mas nós também temos. Temos de mostrar a nossa mentalidade.""Não tenho explicação para isso, mas claro que é algo que não nos agrada. Temos de mudar isso. Se queremos ganhar algo, temos de vencer os nossos rivais diretos. Amanhã temos uma nova possibilidade. Vamos dar tudo. Faremos tudo para o conseguir"