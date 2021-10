Weigl e o jogo com o Bayern Munique: «Queremos mostrar o que é o Benfica»

Julian Weigl fez esta terça-feira a antevisão ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique, a disputar na quarta-feira às 20 horas no Estádio da Luz.





"Claro que vai ser um jogo difícil. Eles têm muita qualidade em todas as posições e jogam muito bem como equipa. Em relação à segunda questão: vai ser bom encontrar colegas de seleção mas eu nunca falo com colegas e amigos antes dos jogos. Nos jogos não somos amigos.""Não acho que tenhamos medo do Bayern. Temos de estar atentos, pois têm um excelente jogo em posse, têm grandes individualidades que fazem a diferença, temos de defender bem e estar compactos.""Tentamos olhar jogo a jogo. Estamos numa boa posição mas tudo pode mudar numa só partida. Para nós, o objetivo é fazer um grande jogo amanhã em frente aos nossos adeptos. Depois logo vemos.""Sim claro. É um grande jogo para todos nós e para mostrarmos aquilo que é o Benfica é na Europa. Mas para mim particularmente. Tentarei fazer o melhor para a equipa. Acho que o selecionador vai ver o jogo e se o coletivo estiver isso também vai ser bom para mim""Acho que melhorei em muita coisa. No início demorei um pouco a adaptar-me ao estilo e às coisas que o míster me pedia no campo. Mas agora sinto-me confiante na forma de jogar dele. Estou num bom momento e muito bem aqui. Às vezes a adaptação demora tempo mas agora estou bem e quero continuar.""Sim, é um rival pessoal. Não tenho medo de o admitir. Na minha infância eles eram sempre o clube grande na liga e enquanto jovem sempre lutei contra eles. Continuou no Borussia Dortmund e agora aqui. É um jogo especial para mim, mas também para todos os outros."