E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica tem duas baixas por castigo para o jogo ante o V. Guimarães, no Estádio da Luz, que se disputa a 27 de fevereiro. Julian Weigl e Nicolás Otamendi estavam 'tapados' por amarelos e acabaram por ver a cartolina amarela por parte do árbitro Rui Costa diante do Boavista.Darwin Núnez também estava em risco para o encontro da 24ª jornada da Liga Bwin mas escapou ao cartão.