Weigl: «Estou morto de correr, mas ao mesmo tempo muito contente»

Julian Weigl era um homem contente no final do encontro que ditou o apuramento do Benfica na Liga dos Campeões."Estou morto de correr, mas ao mesmo tempo muito contente. Não foi o melhor jogo com bola. Estivemos muito atrás no terreno. O Ajax é forte com bola. Tínhamos de lutar, correr e aproveitar as chances que tivemos. A única coisa que importa é que passámos a próxima ronda", vincou à Eleven Sports."Ajax e PSV são fortes a ter bola, mas contra o PSV tivemos menos um jogador. Sabíamos que o Ajax iria fazer com que corrêssemos, mas o que me deixa feliz é que ninguém desistiu. Isso deixou-me orgulhoso. Foi difícil, aceitámos o desafio e passámos.""Queremos mostrar porque o Benfica merece estar na próxima fase. Tivemos um longo caminho até aqui, mas vamos mostrar o nosso grande estádio, os adeptos fantásticos que nos deixaram orgulhosos hoje, e que não é fácil ganhar-nos. Vamos tentar alcançar isso com o Benfica"