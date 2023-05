Weigl já definiu o que pretende para o futuro: «O clube é muito apelativo para mim»

Cedido pelo Benfica ao Borussia Monchengladbach até final da temporada, Julian Weigl ainda não sabe o seu futuro para lá de 30 de junho, mas a sua vontade está bem clara: ficar na Alemanha para lá do acordo de cedência. A garantia foi dada pelo próprio este domingo e nem mesmo o resultado do dia, uma derrota por 2-1 diante do Estugarda, muda a sua vontade. Antes pelo contrário."Motiva-me fazer parte de uma mudança e em ajudar a evoluir. As coisas têm de mudar. Temos de ter mais 'fome', de voltar a ter essa vontade na equipa. Não temos de dizer que queremos estar na Liga dos Campeões logo de imedaito, mas temos de evoluir de forma constante e, passo a passo, chegar mais acima", comentou o médio alemão, que parece claramente apostado em ficar na Alemanha."Para mim é apelativo ser um jogador importante. Tenho 27 anos e a minha ambição de desenvolvimento pessoal passa por tornar-me num líder. O clube é muito apelativo para mim, é um clube absolutamente fantástico. Se ficar, terei de assumir o comando da equipa", explicou o médio, que nessa partida com o Estugarda até marcou um golo de penálti.O Borussia Monchengladbach, refira-se, tem uma opção de compra de 15 milhões de euros pelo passe do médio, mas informações vindas da Alemanha asseguram que os alemães tencionam negociar o valor com o Benfica. Weigl, por seu turno, tem vínculo com as águias até 2024.