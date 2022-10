Weigl já vê António Silva "em breve" na Seleção Nacional

Julian Weigl não passou ao lado da exibição de António Silva frente ao PSG. O médio alemão, que está emprestado pelo Benfica ao Borussia Monchengladbach, partilhou um vídeo dos melhores momentos do central das águias no jogo desta quarta-feira nas redes sociais, no qual demonstrou não ter dúvidas de que o jogador, de 18 anos, vai representar a Seleção Nacional num futuro próximo."Em breve seleção Portugal", legendou Weigl com um emoji.