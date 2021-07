Weigl: «Jesus não fala inglês, o que até me ajudou»

O médio também falou da evolução que teve na língua portuguesa. "Posso não usar bem a gramática, mas antes era impossível entender tudo. Agora, não preciso de tradutor", frisou. "Jesus não fala inglês, o que até me ajudou. Entre mim e o Waldschmidt, há um adjunto, que traduz tudo para inglês. Se não percebo algo, até é nessa língua", descreveu.





Para Weigl, a idade não é importante na desvalorização do valor de mercado de um jogador. "Para mim, é mais importante o que o meu treinador no clube pensa de mim e também o que o clube pensa de mim. E é sempre importante para mim como sou visto enquanto pessoa, não tanto qual seria o valor da minha transferência agora", constatou o médio, revelando nunca ter tido um corpo do genéro "armário".