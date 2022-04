Weigl na rota de Itália

Volker Struth, empresário que gere a carreira de Julian Weigl, Timo Werner e Toni Kroos, viajou a Itália para se reunir com elementos da Juventus, AC Milan e Atalanta. De acordo com o ‘Corriere dello Sport’, o nome do médio alemão esteve em cima da mesa nas três reuniões, tendo aquela publicação dado destaque ao interesse do emblema de Milão. É que Weigl está no topo da lista do conjunto milanês, pelo que esta visita poderá ter servido para aproximar as partes. O alemão, refira-se, é visto nos rossoneri como o substituto de Kessié, que se encontra em final de contrato e de saída para o Barcelona.

Recorde-se que Weigl chegou à Luz em janeiro de 2020, a troco de 20 M€, tendo desde então realizado 107 jogos e apontado cinco golos. Com mais dois anos de contrato, está blindado por uma cláusula de rescisão de 100 M€.