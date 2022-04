Weigl: «Penálti? Não entendo por que razão o árbitro não vai ver estes lances ao monitor»

Julian Weigl lamentou novo empate caseiro do Benfica, agora diante do Famalicão (0-0), e, em declarações à BTV, afirmou que o árbitro António Nobre deveria ter consultado as imagens televisivas no lance de possível penálti para as águias aos 81 minutos.

Análise ao jogo

"Não é suficiente para nós. Não conseguir os três pontos. Defendemos muito bem, mas tivemos 17 remates ou mesmo mais e não foi suficiente para marcar. Em termos defensivos não lhes demos chances. É muito devastador para nós não obter os 3 pontos. Queríamos manter-nos na senda das viórias, depois de termos ganhado ao Sporting. Não estamos felizes, mas demos tudo."

Lance de possível penálti

"Não vi muito bem o lance, mas os meus colegas disseram que era mão clara. Não entendo por que razão o árbitro não vai ver estes lances ao monitor para tomar uma decisão. Quem toma a decisão é quem não está no estádio. Acho que ele deveria ir ver. Mas não vi o lance ainda, por isso não posso comentar. Ainda assim poderíamos ter marcado. Não foi suficiente apesar das muitas situações que criámos. Por isso, o resultado deixa-nos magoados"