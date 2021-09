Weigl quer seleção e vê Benfica mais forte

Julian Weigl tem sido um dos jogadores mais utilizados por Jorge Jesus nesta época e diz ter "a certeza de que [o selecionador] Hansi Flick está atento ao desempenho" que tem tido ao serviço do Benfica.

"Não tive qualquer contacto com ele até agora mas conheço-o bem. Com um novo treinador, há sempre novos jogadores que surgem. Esta época estou na Liga dos Campeões e provavelmente ele vai ver o jogo frente ao Bayern. Quero tentar fazer o meu melhor jogo. Todos aqueles que passaram pela seleção têm o objetivo de voltar e trabalho para isso todos os dias", frisou, em entrevista ao ‘Bild’.

O médio, de 26 anos, tem cinco internacionalizações pela Mannschaft e a última aparição aconteceu em 2017, quando ainda atuava pelo Borussia Dortmund. "Sei a competição que existe na seleção. Todos os jogadores na minha posição são muito bons", vincou Weigl, apontando depois para um Benfica melhor do que em 2020/21. "Esta época elevámos o nível. Começámos muito, muito bem. A equipa do Benfica poderia lutar pelas posições de Champions League no campeonato alemão", deu conta o jogador formado no Munique 1860, que tem contrato com as águias até final de junho de 2024.

Julian Weigl chegou à Luz em janeiro de 2020, a troco de 20 milhões de euros, e está ciente da decisão que tomou para a carreira. "Nunca disse que havia problema em dar um pequeno passo atrás na carreira para encontrar a felicidade. Mas vir para o Benfica não foi dar um passo atrás. Não quis vir para deixar o clube rapidamente. Estou realmente focado a 100 por cento no clube, na cidade e no campeonato. Quero ser bem sucedido aqui", reiterou o camisola 28 dos encarnados.



Prémio apanhou-o de surpresa



O Benfica distinguiu Julian Weigl como melhor futebolista de 2020/21, algo que deixou o alemão "surpreendido". "Na época de estreia tive de lutar para entrar na equipa. Gradualmente fui tendo mais tempo de jogo. O reconhecimento que tive por parte dos adeptos significou muito para mim", constatou o médio, deixando elogios a Haaland, avançado do Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Champions. "As estatísticas dele são quase loucas", frisou.