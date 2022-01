Weigl supera... perna de Willian Arão

O GoalPoint, site especializado em análise estatístical, pegou na frase de Jorge Jesus para o empresário Bruno Macedo a dar conta que “prefere uma perna de Arão do que Weigl inteiro”, revelada na edição de ontem de Record, e fez uma brincadeira. Comparou o rendimento do médio do Flamengo na Série A de 2019 com os números do alemão na Liga Bwin 2021/22, salientando que os dados de Arão são de corpo inteiro com uma montagem do jogador só com uma perna. Já agora, Weigl tem melhor nota (6,41 contra 6,13).

“Prefiro uma perna de Arão do que Weigl inteiro”

Jorge Jesus a Bruno Macedo, segundo o @Record_Portugal



StatsCard: o desempenho de Willian Arão * no Brasileirão '19 Julian Weigl na #LigaBwin 21/22



* corpo inteiro, infelizmente não temos dados de apenas uma perna pic.twitter.com/IwLAlP2NJ5 — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) January 12, 2022