Weigl torna-se centenário

O médio Julian Weigl chegou, no jogo de ontem, aos cem jogos de águia ao peito. Aterrou na Luz no inverno de 2020 e passados dois anos atingiu a marca redonda. A estreia ocorreu a 10 de janeiro de 2020, diante do Aves, em plena Catedral....