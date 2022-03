E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador alemão, Hansi Flick, está à procura de uma alternativa a Kimmich no meio-campo para o Mundial e Weigl terá oportunidade de se mostrar, pelo menos, num nos particulares com Israel e Holanda.O jogador do Benfica é visto pelo treinador germânico como alguém que "oferece segurança, organiza bem e ganhou maturidade".