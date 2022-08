Weigl, Vlachodimos, Vertonghen e Ricardo Horta: Schmidt aborda o mercado

Depois do triunfo (3-2) do Benfica sobre o Paços de Ferreira, que isolou as águias na liderança do campeonato, Roger Schmidt foi questionado na conferência de imprensa sobre alguns temas de mercado. Weigl está a caminho do Borussia Mönchengladbach mas o técnico manteve tudo em aberto. Quanto a Vlachodimos, prioritário no Ajax , disse que não espera a saída do guarda-redes"(Risos) A janela de transferências ainda está aberta e vamos ver o que acontece. Para ser sincero, não tenho a certeza. Veremos o que acontece no último dia, se contratamos alguém ou se alguém sai. Estas coisas acontecem nos bastidores. Neste momento estou totalmente focado nos jogos que temos.""Não me parece.""Como disse antes, nos últimos dois dias de mercado é tudo muito especial. Não consigo dar uma resposta clara a essas questões."