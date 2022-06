Wender: «Horta é um jogador consolidado a nível nacional, com garantias, como o Pizzi há algum tempo»

O Benfica continua no encalce de Ricardo Horta para ser reforço em 2022/23, algo que, segundo o próprio jogador, pode conhecer desenvolvimentos nos próximos dias . Wender, antigo avançado do Sp. Braga e agora treinador, acompanhou de perto a evolução do internacional português no Minho e garantiu que se trata de um futebolista de créditos firmados."O Ricardo é um jogador que já se vem destacando há algum tempo na 1ª Liga, é um jogador consolidado a nível nacional, com garantias, como o Pizzi há algum tempo atrás", frisou em declararações à Rádio Renascença. Uma mudança para a Luz não teria sequer período de adaptação."Por tudo quanto demonstrou, pelos grandes jogos que fez no Braga contra grandes clubes. Chegaria a um desses clubes e não sentiria a mudança", adiantou ainda Wender.