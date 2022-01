West Ham prepara ataque de última hora a Darwin

Depois do interesse do Newcastle, agora o West Ham. Segundo o portal '90 min', os hammers preparam-se para apresentar uma proposta por Darwin Nuñez, isto depois de ter visto recusadas as suas investidas por Gabigol. De acordo com aquela publicação, David Moyes está "desesperado" por encontrar um reforço para a zona ofensiva (tem apenas Michail Antonio) e Darwin será a opção principal, num negócio que terá de ser fechado até às 23 horas de segunda-feira.Segundo o '90 min', o West Ham pretende garantir o uruguaio a título definitivo e, ao que parece, a mudança agrada ao avançado, mesmo que isso signifique deixar o palco principal da Europa do futebol, a Liga dos Campeões. Ainda assim, o referido site lembra que, caso se mude para Londres, Darwin irá disputar a Liga Europa.Não são referidos valores para esta possível venda, mas ao que tudo indica uma oferta será sempre superior aos 50 milhões de euros pagos em 2019/20 por Sébastien Haller, a transferência mais cara da história do clube de Londres.Os londrinos, refira-se, terão visto nas últimas horas serem recusadas abordagens por Raphinha e Kalvin Phillips, ambos do Leeds.