William Carvalho: «Houve interesse do Benfica mas não penso em voltar neste momento»

William Carvalho admitiu que poderia ter rumado ao Benfica neste defeso mas que optou por não fazê-lo, por pretender continuar fora do país por mais algum tempo.





"Voltar a trabalhar com Jorge Jesus? Sim, chegou a ser possibilidade mas neste momento estou bem fora. Benfica? Houve essa oportunidade, houve interesse do clube mas neste momento não tenho na minha cabeça voltar a Portugal de momento", confessou o médio do Betis numa entrevista ao Canal 11, dando mais motivos para a sua decisão: "não o fiz porque não o quis fazer. Espero que no futuro também não o faça mas a nossa profissão é muito curta e temos de ser profissionais, mas espero não o fazer no futuro."Sobre Jesus, que o orientou no Sporting, sobram elogios: "melhorei com ele e com todos os que tive. São treinadores diferentes e podemos evoluir com todos. Jesus foi muito importante na minha evolução, é muito intenso."