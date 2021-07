William e a ida de João Mário para o Benfica: «Tomou uma decisão muito difícil»

William Carvalho disse compreender o descontentamento dos adeptos do Sporting com a ida de João Mário para o Benfica mas lembrou que um futebolista é, acima de tudo, um profissional.





"Percebo e acho que todos os jogadores percebem quando os adeptos ficam revoltados com os jogadores por essa troca. É normal, pois os adeptos têm um sentimento muito grande pelo clube, como o jogador, ainda mais se foi criado no clube. Conhecendo bem o João Mário, os sportinguistas devem estar chateados mas se ele o fez é porque achou melhor e ponderou até à última se o devia fazer. No fundo é o nosso ganha-pão, temos de ser profissionais. Falando do João, sei que tomou uma decisão muito difícil mas é a vida dele", disse o médio do Betis numa entrevista ao Canal 11.