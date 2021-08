Wolfsburgo também na corrida por Waldschmidt

O Wolfsburgo também entrou na corrida por Waldschmidt. Ao que Record apurou, o emblema da Bundesliga tinha como prioridade a contratação do holandês Arnaut Danjuma, mas este está nesta altura a fazer exames médicos em Espanha, onde assinará pelo Villarreal.





Perante este cenário, os alemães viraram-se rapidamente para o jogador encarnado, que tinham como opção a Danjuma. Os responsáveis do Wolfsburgo estão em conversações com o Benfica e estão determinados em fechar o dossiê rapidamente.Para além do Wolfsburgo, também o PSV, adversário do Benfica neste playoff de acesso à fase de grupos da Champions, está na corrida por Waldschmidt . Como mínimo negocial, as águias estabeleceram os 15 M€ pagos ao Friburgo na última época para libertar o camisola 10.