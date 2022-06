Wolverhampton de Bruno Lage aterra em Buenos Aires para exercer cláusula de Enzo, garantem argentinos

O Wolverhampton, de Bruno Lage, aterra em Buenos Aires esta terça-feira para exercer a cláusula de rescisão de Enzo Fernández, garante o jornalista Javier Gil Navarro, da ESPN Argentina.O emblema inglês vai fazer-se representar pelo chief scout Mathew Hobbs de acordo com a mesma fonte. Os ingleses estão na disposição de desembolsar 20 milhões de euros para ficar já com Enzo.Comoadiantou, a vontade do Benfica é contar já com o jogador, no mercado de verão. O River ficou feliz com a proposta das águias mas Enzo quer permanecer no emblema millonario até ao final da Copa Libertadores. PSG também terá entrado na corrida pelo médio, de 21 anos, depois do Flamengo também ter mostrado interesse no jogador às ordens de Marcelo Gallardo.