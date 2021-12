Yaremchuk voltou aos golos, diante de um Dínamo Kiev que bem conhece, e não esconde que essa particularidade teve um sabor especial, ressalvando sempre que passar à próxima fase era o grande objetivo."É sempre bom marcar, ainda para mais na Champions, mas o mais importante hoje foi o resultado e passar à próxima ronda", atira o avançado ucraniano. No que toca a marcar ao clube que o formou, atira entre risos: "Não penso em mim, o mais importante é estarmos na próxima fase. Respeito o Dínamo Kiev e quero desejar-lhes muita sorte, mas o mais importante hoje era estarmos nos 'oitavos'."Sobre o jogo entre Bayern Munique e Barcelona, Yaremchuk sublinhou que as águias estiveram sempre concentradas na Luz. "Só pensamos no nosso jogo. Quero deixar um grande obrigado aos nossos adeptos pela boa atmosfera no estádio", diz. Quanto ao objetivo dos encarnados a partir de agora, na Champions, o avançado diz que o "Benfica pensa sempre na vitória a cada jogo".