Yaremchuk agradece apoio: «O povo ucraniano vai lembrar-se deste momento para o resto das suas vidas»

Através das redes sociais, Roman Yaremchuk agradeceu o apoio recebido e assegurou que aquilo que o povo português tem feito será lembrado para sempre pelos ucranianos."Caros adeptos do @slbenfica, companheiros de equipa, staff, gestão e apenas o povo de Portugal. Toda a Ucrânia agradece seu apoio. O povo ucraniano se lembrará desse momento pelo resto de suas vidas. Seu aplauso não é para mim, seu aplauso para todas as pessoas e soldados que protegem minha família, meus amigos e toda a Ucrânia", escreveu o avançado, que esta noite, diante do V. Guimarães, acabou com a braçadeira de capitão do Benfica.