Yaremchuk apontado ao Benfica Avançado do Gent foi ontem apontado pelo ‘Voetbal24’ como possível reforço das águias. Empresário do ucraniano nega contactos com os encarnados





Ucraniano mostrou-se no Euro

• Foto: epa