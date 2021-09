Yaremchuk após bisar em Guimarães: «É um grande prazer jogar pelo Benfica»

O Benfica manteve este sábado o percurso 100% vitorioso na Liga Bwin ao vencer em casa do Vitória de Guimarães, por 3-1, em jogo da sétima jornada. Yaremchuk (30 e 41 minutos) e João Mário (73) marcaram os golos dos encarnados, com Bruno Duarte (78), de penálti a reduzir para os vitorianos.

"Estou aqui para marcar golos e ajudar a equipa. Quero dizer obrigado à equipa e aos staff técnico pela confiança. Estou muito feliz por ter marcado hoje. Todos os dias trabalho arduamente para marcar golos. O ambiente esteve bom, obrigado aos nosso adeptos. É um grande prazer jogar pelo Benfica", disse Yaremchuk á Sport TV.





Questionado sobre se a 2.ª parte foi mais difícil respondeu: "Não diria isso. Fizemos um bom jogo. Na segunda parte também marcámos. Ganhámos 3-1 e estamos confiantes. É um bom resultado e ganhámos, que é o que é importante".Quanto ao bis, considerou que o mais importante é o resultado final. "É o meu trabalho aqui. Se eu não marcar, alguém irá marcar", frisou.

O Benfica lidera o campeonato com 21 pontos, mais quatro do que FC Porto e Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães segue no 10.º posto, com sete pontos.