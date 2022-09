Yaremchuk: «As equipas que defrontam o Benfica jogam com 11 jogadores dentro da área»

Roman Yaremchuk despediu-se do Benfica nos últimos dias de mercado e regressou à Bélgica, onde vai agora alinhar pelo Club Brugge. Na apresentação pelo emblema belga, o avançado ucraniano falou do clube da Luz e da pressão que sentiu."O Benfica é verdadeiramente um grande clube mundial. Sentes isso quando estás no clube. Sentes uma grande pressão dos adeptos e dos treinadores. As equipas que defrontam o Benfica jogam com 11 jogadores dentro da área. É difícil encontrar espaço. Passei lá bons momentos e marquei alguns golos importantes. Foi uma boa experiência para mim", sublinhou o jogador que apenas envergou a camisola dos encarnados durante a temporada 2021/22 e no início de 2022/23. "Marcar em Anfield, um sítio especial, é uma ocasião que nunca vou esquecer", declarou ainda.Ao todo, Yaremchuk apontou nove golos em 47 partidas oficiais. Espera agora ajudar o Club Brugge a alcançar troféus."Vim para Brugge porque quero ganhar títulos. Quero estar sempre no máximo, quero jogar a Liga dos Campeões e marcar golos", vincou o jogador de 26 anos que antes de ingressar na Luz alinhava no Gent.